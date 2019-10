Verkehr 16-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei Ein 16-Jähriger hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Schwaben geliefert.

Mail an die Redaktion Blaulichter auf den Dächern von Polizeifahrzeugen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Mertingen.Der Jugendliche war mit einem Auto ohne Kennzeichen unterwegs, woraufhin die Beamten ihn kontrollieren wollten. Doch statt anzuhalten, gab er Gas und fuhr davon, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Streife konnte ihn kurz darauf zwar stoppen, doch dann gab der Jugendliche erneut Gas, flüchtete von Mertingen ins nahe Druisheim (Landkreis Donau-Ries), fuhr über einen Kreisverkehr und auf einem Rad- und Feldweg. Schließlich gaben die Beamten die Verfolgung auf, „um eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen“, wie es in dem Bericht heißt. Über den Vorbesitzer des Autos gelangte die Polizei an die Handynummer des 16-jährigen und konnte ihn überzeugen, dass er sich besser stellen sollte. Er hatte das nicht zugelassene Fahrzeug kurz zuvor gekauft und wollte mit seinem Freund eine Spritztour unternehmen, gab der Jugendliche gegenüber der Polizei an.