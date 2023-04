Polizei 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd: Festnahme

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in München einen 16-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Junge war nach ersten Erkenntnissen mit einem gestohlenen Auto unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem lag den Angaben zufolge ein Haftbefehl wegen einer anderen Sache gegen den sogenannten Intensivtäter vor. Er wurde daher in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

dpa