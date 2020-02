Notfälle

16-Jähriger mit Messer bedroht: Kollege spricht von „Scherz“

Dieser vermeintliche Scherz könnte für einen jungen Mann aus Unterfranken teuer werden: Ein 18-Jähriger hat am Freitag in Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) vermummt und mit einem Messer in der Hand einen 16 Jahre alten Arbeitskollegen bedroht.