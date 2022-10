Donau-Ries 16-jähriger Motorradfahrer nach Kollision mit Auto gestorben

Bei einem Frontalzusammenstoß in Wemding (Landkreis Donau-Ries) am Dienstagabend ist der Fahrer eines Leichtkraftrades ums Leben gekommen. Ein 46-jähriger Autofahrer kam aus bisher unbekannter Ursache in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 16 Jahre alten Fahrer eines kleinen Motorrades, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle.

dpa