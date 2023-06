Polizeieinsatz 16-Jähriger nach Überfall auf Lottogeschäft festgenommen

Die Polizei hat einen 16-Jährigen festgenommen, der in Erlangen ein Lottogeschäft überfallen haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Jugendliche am Freitagvormittag maskiert das Geschäft betreten und mit einer Waffe Geld gefordert haben.

dpa