Aschaffenburg 16 Jahre alter Rollerfahrer stürzt und stirbt

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist in Unterfranken bei der Fahrt über einen Feldweg gestürzt und gestorben. Der Jugendliche war in Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) ohne Beteiligung anderer von dem geteerten Weg abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Sturz am Montag sei der 16-Jährige schwer verletzt worden, am Dienstag sei er im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Experte dabei helfen.

dpa