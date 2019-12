Polizei 17-Jährige wurde in Grafenwöhr belästigt Ein Unbekannter soll die junge Frau in der Nacht zum Sonntag unsittlich angefasst haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 17-jährige Schülerin soll in Grafenwöhr von einem bisher Unbekannten belästigt worden sein. Foto: Friso Gentsch/dpa

Grafenwöhr.Eine 17-Jährige soll in Grafenwöhr von einem bislang Unbekannten belästigt worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Schülerin in der Nacht zum Sonntag zuerst in Begleitung von zwei volljährigen Freundinnen in verschiedenen Lokalen in der Alten Amberger Straße. Kurz nach Mitternacht habe sich die Jugendliche von den Anderen getrennt und sei für etwa 15 Minuten alleine gewesen.

Wenig später sei sie sitzend vor einem Imbiss aufgefunden worden. Dort habe sie der hinzugeholten Polizeistreife berichtet, dass sie von hinten unsittlich angefasst und belästigt worden sei.

Näheres konnte sie zu diesem Zeitpunkt nicht angeben. Laut Polizei machte sie einen insgesamt verwirrten Eindruck. Weitergehende Befragungen hätten bislang zu keinem verwertbaren Ergebnis hinsichtlich etwaiger Straftaten geführt.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Eschenbach Zeugen, die in der Nacht zum vergangenen Sonntag möglicherweise einen Vorfall beobachtet haben, bei dem eine Jugendliche körperlich belästigt wurde. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Eschenbach unter Tel. (0 96 45) 9 20 40 zu melden.