17-Jähriger aus Grafenwöhr ist tot Der Jugendliche war seit Montag verschwunden. In der Nacht zum Donnerstag wurde der Jugendliche in einem Waldstück gefunden.

Die Polizei suchte in Grafenwöhr nach einem 17-Jährigen.

Grafenwöhr.Seit Montagabend wurde ein 17-Jähriger aus Grafenwöhr vermisst. In der Nacht zum Donnerstag wurde der Jugendliche im Rahmen der Suchmaßnahmen in einem Waldgebiet tot aufgefunden. Die näheren Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden. Hinweise auf Gewalteinwirkung liegen derzeit nicht vor. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstagmorgen mit.