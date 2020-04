Anzeige

Kriminalität 17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs Das Auto, das der Jugendliche in Weiden nutzte, war zudem nicht zugelassen. Auf den jungen Mann wartet nun einen Anzeigen.

Mail an die Redaktion Die Polizei erwischte den 17-Jährigen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Weiden.Einen 17 Jahre alten Autofahrer ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Wagen hat die Polizei in Weiden aufgegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Jugendliche am Montagabend in Begleitung eines 15-jährigen Mädchens auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants. Die Nummernschilder des Autos waren entstempelt. Wer dem 17-Jährigen das Auto zur Verfügung gestellt hat, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar. Der junge Mann wurde angezeigt. (dpa)