Landkreis Passau 17 Jahre alter Motorradfahrer stirbt in Autobahnausfahrt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag auf der Autobahn 3 in Niederbayern tödlich verunglückt. Der Jugendliche kam mit seinem Leichtkraftrad in einer Ausfahrt bei Hofkirchen (Landkreis Passau) von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Nach Angaben der Polizei war der 17-Jährige vermutlich zu schnell in die kurvige Autobahnausfahrt gefahren.

dpa