Ermittlungen 17 Jahre nach Tod einer Deutschen in Australien: Festnahme 17 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer deutschen Backpackerin in Australien hat die dortige Polizei ihren damaligen Freund festgenommen. Das bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag auf Nachfrage, demnach soll er am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden. Von den australischen Behörden hieß es, dass der 42 Jahre alte Verdächtige nach umfangreichen Ermittlungen in seinem Zuhause in Westaustralien festgenommen wurde. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/Stefan Sauer/dpa/Illustration

Lismore.Die Erzieherin Simone Strobel aus Unterfranken war gemeinsam mit ihrem Freund mit einem Working-Holiday-Visum in Australien unterwegs. Anfang 2005 kamen für einige Wochen zwei Bekannte aus Deutschland dazu, die vier hatten sich gemeinsam auf einem Campingplatz in Lismore an der Ostküste einquartiert. Dort verschwand die junge Frau plötzlich. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in der Nähe unter Palmwedeln gefunden. Untersuchungen ergaben, dass die Frau Opfer eines Verbrechens geworden war.

Der damalige Freund galt bereits als Hauptverdächtiger. Warum er genau jetzt festgenommen wurde, konnte die Polizei in Würzburg am Dienstag zunächst nicht sagen. Um den Fall war es für längere Zeit still geworden, nachdem die australischen Behörden 2020 eine Million australische Dollar für Hinweise zum Tod der jungen Frau ausgesetzt hatten, gab es jedoch neue Hinweise.