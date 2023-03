Oberallgäu 18-Jährige verfolgt Flüchtigen während Führerscheinprüfung

Eine 18-Jährige hat während ihrer Führerscheinprüfung in Schwaben nach einem Unfall einen flüchtigen Lastwagenfahrer verfolgt. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass der 39-Jährige mit seiner Ladung die Motorhaube des Fahrschulautos beschädigte, als er bei Straßenbauarbeiten auf der Bundesstraße 308 in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zurücksetzte. Dabei entbrannte ein Streit zwischen dem Fahrlehrer und dem Lastwagenfahrer, woraufhin letzterer vom Unfallort wegfuhr.

dpa