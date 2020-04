Kriminalität 18-Jähriger attackiert seine Eltern und einen Polizisten Ein Nürnberger hat seine Eltern und später einen Polizeibeamten angegriffen.

Nürnberg.Weil der 18-Jährige auf die Eltern losgegangen war und in der gemeinsamen Wohnung randaliert hatte, rief der Vater den Notruf der Polizei. Der Junior habe dann auch die Beamten beleidigt und einem von ihnen das Knie in den Unterleib gestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wegen des Vorfalls vom Montag ließen die Einsatzkräfte den Mann in eine psychiatrische Fachklinik einweisen und leiteten gegen ihn ein Verfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. Worum es bei dem Streit zwischen Sohn und Eltern ging, war zunächst unklar.