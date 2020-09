Anzeige

Kriminalität 18-Jähriger auf Grundschulhof mit Schusswaffe bedroht Mit einer Schusswaffe haben mehrere Männer einen 18-Jährigen auf dem Gelände einer Nürnberger Grundschule erpresst.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erbeuteten die Unbekannten bei dem Vorfall am Dienstag im Stadtteil Großreuth bei Schweinau das Handy des 18-Jährigen und einen dreistelligen Betrag an Bargeld. Die Täter flüchteten. Eine Fahndung der Polizei mit Hubschrauber und mehreren Streifenwagen verlief am späten Dienstagabend erfolglos.