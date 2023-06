Unfall 18-jähriger Fahrer stirbt bei Autounfall - vier Verletzte

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Eisenhart und Wollersdorf (Landkreis Straubing-Bogen) in der Nacht zu Samstag tödlich verunglückt. Zudem erlitten vier Menschen - teils schwere - Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach war ein 25-Jähriger auf der Staatsstraße 2140 aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Auto in den Wagen des 18-Jährigen gekracht, der drei Mitfahrer hatte. Der Teenager starb trotz Reanimationsversuchen am Unfallort. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

dpa