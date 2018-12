Verkehr

18-Jähriger frisiert seinen Fiat

Sein Kleinwagen war eigentlich nur bis Tempo 25 zugelassen - zu wenig, fand ein 18-Jähriger in Selb, und frisierte den kleinen Fiat Cinquecento auf Tempo 75. Dazu montierte er nach Angaben der Polizei vom Montag einen Ein- und Ausschaltknopf in das Auto. Beamte kontrollierten den jungen Mann am Sonntag in Selb (Landkreis Wunsiedel). Er gab zu, die Vorrichtung eingebaut zu haben, um die Motor-Drosselung zu überlisten. Zudem besaß der 18-Jährige nicht den erforderlichen Führerschein für das sogenannte Leichtkraftfahrzeug. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.