Unfälle 18-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Oberbayern Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem anderen Motorradfahrer in Denklingen (Landkreis Landsberg am Lech) gestorben.

Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Denklingen.Der 18-Jährige kam nach Angaben der Polizei vom Sonntag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 38-Jährigen entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der 18-Jährige starb noch am Unfallort, der 38-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt.