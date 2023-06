Großeinsatz 18-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Straubing-Bogen - Vier teils schwerst Verletzte von Verena Roider

Ein 18-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Foto: Seidl/zema-medien.de

Mitterfels, Markt.Ein schwerer Unfall hat in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Straubing-Bogen ein Todesopfer und viert teils schwerst Verletzte gefordert. Unter anderem waren laut Polizei drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mehrere Personen hatten den schweren Unfall, der sich auf der St2140 zwischen den Mitterfelser Ortsteilen Eisenhart und Wollersdorf ereignet hatte, gegen 0.45 Uhr gemeldet. Zwei Autos waren frontal kollidiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern.







In einem der Autos befand sich ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Das zweite Auto war mit vier Personen besetzt. An dessen Steuer saß ein 18-Jähriger aus Straubing, der noch an der Unfallstelle starb. Die vier weiteren Personen in den beiden Autos wurden laut Polizei teils schwerst verletzt.

Die drei Mitfahrer im Auto des 18-Jährigen waren jeweils 17 bzw. 18 Jahre alt, so ein Polizeisprecher am Samstagmorgen auf Nachfrage. Sie kommen ebenfalls aus dem Landkreis Straubing-Bogen.

Großaufgebot an Rettungskräften

Die Unfallopfer wurden von einem Großaufgebot an Rettungskräften betreut. Drei Rettungshubschrauber waren alarmiert worden. Am Unfallort waren auch Kriseninterventions-Team - für die Unfallopfer, aber auch für die Einsatzkräfte.

Der genaue Unfallhergang ist am Samstagmorgen noch unklar. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt und war in der Nacht an der Unfallstelle. Die Straße wurde am Samstagmorgen wieder freigegeben. Der Sachschaden wird von der Polizei nach einer ersten Schätzung auf etwa 80.000 Euro beziffert.