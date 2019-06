Unfälle 18-Jähriger stürzt von Festungsmauer Er wollte Fotos machen: Ein 18 Jahre alter Mann ist von einer Mauer der Würzburger Festung Marienberg gefallen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt.

Mail an die Redaktion Blick auf die Festung Marienberg. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Würzburg.Nach Angaben von Zeugen ging der junge Mann in der Nacht zu Sonntag mit seinem Smartphone auf der Mauer entlang, um Bilder zu machen. Dabei sei er abgerutscht und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Freunde riefen umgehend Hilfe. Spaziergänger, die bei dem Vorfall an der Mauer vorbeikamen, kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungskräften um den 18-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebte auch am Montag in Lebensgefahr.