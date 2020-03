Kommunen 18 Landräte erst in der Stichwahl gekürt Von 71 Kreisen im Freistaat müssen 18 noch zwei Wochen auf den Vorsitz warten. Das errechnete das Statistische Landesamt.

Mail an die Redaktion Ein Mann sitzt in einer Wahlkabine. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Erlangen.18 neue Landräte in Bayern werden erst nach den Stichwahlen am übernächsten Sonntag feststehen. Das geht aus einer Übersicht des Statistischen Landesamtes mit Sitz in Erlangen vom Montag hervor. In 46 Landkreisen brachte der erste Wahlgang am Sonntag demnach bereits die endgültige Entscheidung. In sieben der 71 Kreise wurde nicht gewählt.

Die CSU konnte im ersten Anlauf 36 Landkreise verteidigen, entweder mit den bisherigen Amtsinhabern oder mit neuen Kandidaten. Die Freien Wähler verteidigten auf Anhieb sechs Landkreise, die SPD und die Grünen jeweils einen. Die CSU eroberte zudem zwei Landkreise, die bislang von Landräten der Freien Wähler (Tirschenreuth) beziehungsweise der SPD (Dingolfing-Landau) regiert worden waren.

Auffällig ist, dass es besonders in Oberbayern viele Stichwahlen gibt, nämlich insgesamt elf. In neun Fällen betrifft dies Landkreise, in denen die CSU in den vergangenen Jahren den Landrat gestellt hatte. In mehreren Fällen gibt es nun ein Duell zwischen Bewerbern von CSU und Grünen, etwa in Starnberg und im Berchtesgadener Land. In Miesbach dagegen muss der bisherige Grünen-Landrat in die Stichwahl - wobei dessen CSU-Herausforderer im ersten Wahlgang in Front lag.

