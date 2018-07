Fussball

1860 fiebert Auftakt entgegen: „Vorfreude extrem groß“

Der TSV 1860 München fiebert dem Traditionsduell zum Auftakt in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern entgegen. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir nach Kaiserslautern auf den Betzenberg fahren, es ist schon fast surreal“, meinte Trainer Daniel Bierofka am Freitag vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr), nachdem in der vergangenen Saison in der Regionalliga die Kontrahenten noch Eichstätt oder Buchbach hießen.