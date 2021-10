Anzeige

Fussball 1860-München-Coach: „Brutaler Ballbesitz“ von SC Freiburg II Der TSV 1860 München möchte nach seinem herrlichen DFB-Pokalabend endlich auch in der 3.

Mail an die Redaktion 1860-Trainer Michael Köllner kommt zum Interview. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

München.Fußball-Liga wieder einen Erfolg bejubeln. „Wir wollen mit einem Sieg vorbeiziehen“, sagte Trainer Michael Köllner vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SC Freiburg II. „Das ist einzig und allein in unserem Kopf drin.“ Die Breisgauer liegen in der Tabelle aktuell mit 16 Punkten zwei Zähler vor den „Löwen“, die am Dienstagabend gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 ins Cup-Achtelfinale einzogen.

„Ich freue mich, dass die Mannschaft ein richtig starkes Spiel hinbekommen hat“, lobte Köllner seine Spieler. Freiburg habe jedoch einen „brutalen Ballbesitz, da kommst du ganz schwer hin“.

Mittelfeldspieler Richard Neudecker wird nach seinem positiven Corona-Befund Mitte Oktober demnächst wieder voll dabei sein können. „Wir gehen davon aus, dass er nächste Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren kann“, sagte Köllner am Freitag über den 24-Jährigen, der trotz vollständigen Impfschutzes positiv getestet worden war.

