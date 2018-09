Fussball

1860 München erleichtert: Stürmer Grimaldi mit Knieprellung

Der Ärger über den Minutenschlaf in der zweiten Halbzeit gegen Hansa Rostock verflog bei Daniel Bierofka wieder. Viel mehr sorgte sich der Trainer des TSV 1860 München nach dem 2:2 (1:0) am Samstag in der 3. Fußball-Liga um seinen so wichtigen Stürmer Adriano Grimaldi. Der 27-Jährige hatte für seine Münchner einen Foulelfmeter herausgeholt, verletzte sich jedoch dabei und musste in der 76. Minute ausgewechselt werden.