3. Liga 1860 München erwartet beim SC Verl „heißen Ritt“

Nach dem Topstart des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga macht sich Trainer Michael Köllner keine Sorgen um die Kraftreserven seiner Mannschaft. Vor dem Gastspiel in der Englischen Woche beim SC Verl am Samstag (14.00 Uhr) sagte der „Löwen“-Coach: „Die Mannschaft macht einen erholten Eindruck. Wir sind aktuell richtig gut unterwegs.“

dpa