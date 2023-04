3. Liga 1860 München gestoppt: Niederlage in Wiesbaden

Der Aufschwung beim TSV 1860 München ist schon wieder unterbrochen. Die „Löwen“ verloren am Samstag in der 3. Fußball-Liga nach zuvor zwei Siegen beim heißen Aufstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1). Gino Fechner sorgte mit dem Führungstor für den Tabellenzweiten in der 10. Minute für einen perfekten Start. Ivan Prtajin legte in der 84. Minute Tor Nummer zwei und damit die Entscheidung nach. Für di Gastgeber war es der fünfte Sieg nacheinander.

dpa