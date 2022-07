3. Liga 1860 München gewinnt 4:3-Torfestival gegen Absteiger Dresden

Der TSV 1860 München hat gleich zum Saisonauftakt der 3. Fußball-Liga ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet. Die „Löwen“ gewannen am Samstag bei Absteiger Dynamo Dresden ein Tor-Spektakel mit 4:3 (2:0) und untermauerten früh ihre Aufstiegsambitionen. Vor 24 046 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion sorgten Dynamos Kevin Ehlers per Eigentor (8.), Tim Rieder (36.) und Marcel Bär (68./71.) für die 1860-Tore. Für Dresden trafen die Ex-Nürnberger Dennis Borkowski (69./82.) und Manuel Schäffler (74.)

dpa