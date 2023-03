Fußball 1860 München gibt in Duisburg ein 2:0 aus der Hand

Der Negativlauf des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga hält an. Die Münchner kamen am Samstag beim MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und sind damit nun schon seit sieben Partien sieglos. Immerhin holten die „Löwen“ im zweiten Spiel unter Trainer Maurizio Jacobacci den ersten Zähler.

dpa