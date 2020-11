Anzeige

Fussball 1860 München gibt Nachwuchsmann Mannhardt Profivertrag Der TSV 1860 München hat den defensiven Mittelfeldspieler Marco Mannhardt mit einem Profivertrag ausgestattet.

München.„Die Identität von Sechzig ist es, junge Talente an den Profifußball heranzuführen“, erklärte am Donnerstag Geschäftsführer Günther Gorenzel. „Marco, der in dieser Spielzeit noch für die U19 spielberechtigt ist, gehört zur nächsten Generation, mit der wir gemeinsam dieses Ziel verfolgen.“ Seit diesem Sommer gehört der 18-Jährige zum Drittliga-Kader der „Löwen“. Mannhardt war am 1. Dezember 2017 vom FC Bayern zum Münchner Rivalen gewechselt.