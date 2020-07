Anzeige

Fussball 1860 München holt Mittelfeldspieler Tallig Der TSV 1860 München hat Mittelfeldspieler Erik Tallig verpflichtet.

Erik Tallig jubelt während eines Spiels über ein Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

München.Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, kommt der 20-Jährige vom Chemnitzer FC. Die Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Für die Sachsen kam Tallig in der abgelaufenen Saison 2019/2020 in 29 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.

„Wir sind der Überzeugung, dass Erik das Potential mitbringt, unser Spiel im offensiven Mittelfeld in den nächsten Jahren mit zu prägen und auch seine individuelle Marktposition weiter zu steigern“, sagte Sportchef Günther Gorenzel.

Tallig erklärte: „Ich bin sehr stolz, meinen nächsten Schritt bei einem solchen Traditionsverein zu machen. Ich werde mein Bestes geben, um den Verein bei seinen sportlichen Zielen zu unterstützen.“