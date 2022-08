DFB-Pokal 1860 München im Pech: Bär und Belkahia fallen aus

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München muss für längere Zeit auf Torschützenkönig Marcel Bär verzichten. Auch Abwehrspieler Semi Belkahia wird den „Löwen“ in den kommenden Partien nicht zur Verfügung stehen. Der 30 Jahre alte Bär hatte sich am Freitagabend beim 0:3 der Sechziger in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund früh im Spiel am Fuß verletzt.

dpa