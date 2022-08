3. Liga 1860 München jubelt spät in Verl: Joker Skenderovic sticht

Ein Kopfballtor von Meris Skenderovic in der Nachspielzeit hat dem TSV 1860 München den nächsten Sieg und die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga beschert. Die „Löwen“ gewannen am Samstag beim SC Verl mit 1:0 (0:0) und feierten damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

dpa