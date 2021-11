Anzeige

Fussball 1860 München kämpft ohne Wein in Havelse gegen Auswärtsfluch Auch ohne den länger ausfallenden Daniel Wein will Trainer Michael Köllner mit dem TSV 1860 München in der 3.

Mail an die Redaktion Daniel Wein von 1860 München spielt den Ball. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Fußball-Liga den verflixten Auswärtsfluch beenden. „Es wird ein riesiger Fight“, sagte Köllner vor dem Gastspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen den Tabellenletzten TSV Havelse. Der Aufsteiger wolle „an die Nichtabstiegsplätze heranrücken“. Köllners Ansage vor dem achten Auswärtsspiel der Saison fiel am Freitag deutlich aus: „Ich will eine Mannschaft mit Herz sehen, die bedingungslos alles gibt.“

Bislang reichte es für die immer noch nach oben schielenden „Löwen“ in der Fremde lediglich zu fünf Unentschieden und zwei Niederlagen. 15 der 20 Punkte wurden dabeim eingefahren. Mittelfeldspieler Wein hatte sich nach anhaltenden Schmerzen am Fuß einer MRT-Untersuchung unterzogen. Die Verletzung verlange nun eine sofortige Ruhigstellung.

„Der Ausfall schmerzt uns“, sagte Sportchef Günther Gorenzel. Wein war seit Wochen Stammkraft. „Wir haben einen guten Kader und werden die Verletzung von Wein kompensieren können“, kommentierte Köllner: „Wir brauchen konsequente und konzentrierte 90 Minuten, um mit drei Punkten heimkehren zu können.“ Und die Auswärtsmisere endlich endet.

