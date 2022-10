3. Liga 1860 München nimmt „Scheißgefühl“ von Heimpatzer als Antrieb

Der TSV 1860 München will seinen ersten Heimausrutscher in dieser Drittligasaison schnell vergessen machen. Vor dem Gastspiel am Samstag (14.00 Uhr) beim Tabellenzwölften VfL Osnabrück sagte Trainer Michael Köllner: „Wir wollen dort wieder punkten, das haben wir uns in der Woche vorgenommen.“

dpa