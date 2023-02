Interimstrainer 1860 München weiter mit Gorenzel: Zeitnahe Lösung

Interimstrainer Günther Gorenzel wird aller Voraussicht nach auch im Spiel beim Halleschen FC an der Seitenlinie des TSV 1860 München stehen. „Stand jetzt, ja“, antwortete der Österreicher auf der Pressekonferenz am Mittwoch auf eine entsprechende Frage. Gorenzel geht nicht davon aus, bis zum Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) einen Nachfolger für Michael Köllner präsentieren zu können.

dpa