3. Bundesliga 1860 München will Aufstiegschance wahren

Der TSV 1860 München geht mit zwei Zielen in den Saisonendspurt der 3. Fußball-Liga. Die „Löwen“ möchten mit einem Sieg am Samstag (14.00 Uhr) beim Tabellenführer und Aufsteiger 1. FC Magdeburg ihren vierten Platz verteidigen und zugleich die minimale Chance auf den eigenen Aufstieg in die 2. Liga wahren.

dpa