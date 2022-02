Anzeige

Fussball 1860 München will bald offene Personalfragen klären Der TSV 1860 München hofft auf die rasche Klärung einiger wichtiger Personalien.

Mail an die Redaktion Trainer Michael Köllner von München verfolgt ein Spiel. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Torwart Marco Hiller (24) soll seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Drittligisten bald verlängern. Trainer Michael Köllner rechnet damit, dass das funktioniert. „Er ist eine Identifikationsfigur“, sagte der Coach vor dem Gastspiel der „Löwen“ am Samstag (14.00 Uhr) beim SV Meppen.

Köllner hofft zudem, dass auch Dennis Dressel, Richard Neudecker, Fabian Greilinger und Niklas Lang ihre Verträge verlängern. Das seien für ihn „unverzichtbare Spieler“, sagte der 1860-Coach am Donnerstag. Sie hätten „Giesinger Blut“ in sich, betonte er. In Meppen warte auf seine Mannschaft ein „sehr, sehr schweres Auswärtsspiel“.

