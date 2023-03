3. Liga 1860 München will nachlegen: Dortmund von Beginn an wehtun

Der TSV 1860 München will nach dem Befreiungsschlag gegen Erzgebirge Aue in der 3. Fußball-Liga nachlegen. „Klar, das ist der Wunsch von uns allen. Wir wollen die Leistung bestätigen“, sagte „Löwen“-Trainer Maurizio Jacobacci vor dem Heimspiel an diesem Sonntag gegen Borussia Dortmund II. Nach acht sieglosen Partien in Folge hatten die Giesinger am vergangenen Samstag 3:1 gegen Aue gewonnen.

dpa