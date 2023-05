3. Liga 1860 München will Saisonabschied mit Auswärtssieg

Der TSV 1860 München will sich mit einem Auswärtssieg aus einer unbefriedigenden und schwierigen Drittliga-Saison verabschieden. Vor dem Spiel am Samstag (13.30 Uhr) bei Absteiger FSV Zwickau hat Trainer Maurizio Jacobacci eine Reihe angeschlagener Spieler zu beklagen und kann nur mit einem verkleinerten Aufgebot planen. „Der eine oder andere Spieler ist noch angeschlagen“, sagte der „Löwen“-Coach am Donnerstag. „Es wird schwierig, einen 20-Mann-Kader zu präsentieren.“

dpa