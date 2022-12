WM 1860 Münchens Investor: Deutscher Fußball „ruht sich aus“

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach Einschätzung von 1860 Münchens umstrittenem Investor Hasan Ismaik zu bequem geworden. „Man ruht sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus, während andere Nationen kontinuierlich aufholen. Die Mentalität und die Gier, die Deutschland als Turniermannschaft einst ausgezeichnet haben, sind aus meiner Sicht verflogen“, schrieb der Jordanier am Freitag in den Sozialen Netzwerken nach dem Aus des DFB-Teams in der Gruppenphase der WM von Katar.

dpa