3. Bundesliga 1860 plant für Saison: Jacobacci kündigt „Überraschung“ an Trainer Maurizio Jacobacci ist überzeugt davon, dass Fußball-Drittligist TSV 1860 München einen sehr guten Kader für die kommende Spielzeit präsentiert. „Die Planung für die nächste Saison läuft“, sagte der 60-Jährige.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Maurizio Jacobacci, neuer TSV 1860-Trainer, nimmt am ersten Mannschaftstraining des 3. Ligisten auf dem Vereinsgelände teil. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa

München.Für die „Löwen“ ist die aktuelle Saison sportlich quasi gelaufen. Vor dem vorletzten Spieltag zu Hause gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) sind die Münchner Tabellenneunter. „Wir wissen, was wir eigentlich möchten. Jetzt gilt es einfach, in den nächsten Tagen oder Wochen - man braucht auch Geduld - Nägel mit Köpfen zu machen“, sagte Jacobacci mit Blick auf die Kaderplanung.

Unklar ist beispielsweise, ob die Mittelfeldspieler Yannick Deichmann und Marius Wörl bei den Münchnern bleiben. „Ich glaube, wir haben ihnen die gewisse Zeit zum Nachdenken gegeben“, meinte Jacobacci. Der Club werde demnächst Antworten bekommen.

Kapitän Stefan Lex und Marius Willsch stehen in der nächsten Saison definitiv nicht zur Verfügung und beenden ihre Karriere. Zudem verlässt Stürmer Marcel Bär den Club. „Das sind schon Namen, die wir mit Bestimmtheit wissen“, sagte Jacobacci am Donnerstag und kündigte für Freitagabend eine personelle „Überraschung“ an, ohne Details zu nennen.