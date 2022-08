3. Liga 1860 will Dreier „vergolden“: Alternativen nach Bär-Ausfall

Der TSV 1860 München will nach seinem erfolgreichen Auftakt in der 3. Fußball-Liga nun vor den eigenen Fans nachlegen. „Wir wollen den Auftaktsieg gegen Dresden mit einem Heimdreier ein Stück weit vergolden“, kündigte Trainer Michael Köllner am Freitag an. Die „Löwen“ waren mit einem 4:3 bei Dynamo Dresden in die Saison gestartet und bestreiten am Samstag (14.00 Uhr) gegen Aufsteiger VfB Oldenburg ihre Heimpremiere in der Liga.

dpa