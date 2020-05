Anzeige

Unfälle 19-Jährige bei Kollision schwer verletzt Bei Schrobenhausen wurde eine 19-jährige Autofahrerin am Montagmorgen schwer verletzt. Sie kollidierte mit einem Lkw.

Mail an die Redaktion Während einer Unfallaufnahme spiegeln sich das Blaulicht und der Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schrobenhausen.Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist eine 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war am Montagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Schrobenhausen-Mühlried und Waidhofen beim Überholen im Gegenverkehr frontal mit dem Lkw kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall wurde die Bundesstraße zunächst wechselseitig in beide Richtungen gesperrt; der Verkehr wurde am Morgen durch eine Ersatzampel geregelt.

