Nürnberg 19-Jährige getötet: Freund wegen Totschlags in U-Haft

Ein 27-Jähriger sitzt nach dem gewaltsamen Tod seiner Freundin in Nürnberg in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, die 19-Jährige erwürgt zu haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der Deutsche schweigt bisher zu der Tat.

dpa