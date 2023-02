Obduktion bestätigt 19-Jähriger aus Rain ist nach Faschingsfeier in Bertoldsheim ertrunken von Horst Richter

Merken

Mail an die Redaktion Blick auf das Grundstück in Bertoldsheim, auf dem wohl der 19-Jährige tragisch ums Leben kam. Die Aufnahme entstand mit ausdrücklicher Genehmigung des Grundstückeigners. Foto: Schmitt

Rain, Stadt.Nun herrscht Gewissheit: Der 19 Jahre alte Mann aus Rain (Landkreis Donau-Ries), der am Montag tot auf einem Grundstück in Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aufgefunden worden war, ist ertrunken. Das ergab eine Obduktion, die am Mittwoch bei der Münchner Rechtsmedizin stattgefunden hatte.

Mehr dazu: 19-Jähriger nach Faschingsparty tot gefunden: Polizeisprecher äußert sich im Video







Der junge Mann war offenbar in einen etwa drei Meter tiefen Brunnenschacht gefallen und hatte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können. Hinweise auf eine Gewaltverbrechen oder Fremdeinwirkung fanden die Rechtsmediziner nicht. Der tragische Tod des jungen Mannes aus dem Rainer Ortsteil Mittelstetten hatte für große Bestürzung gesorgt.

Große Vermisstensuche

Der 19-Jährige hatte am Samstag eine Faschingsfeier in Bertoldsheim besucht und war nicht mehr heimgekehrt. Nach einer Vermisstenanzeige durch die Eltern hatte die Polizei eine groß angelegte Suchaktion gestartet.

Am Montag hatte der Besitzer eines leerstehenden Anwesens an der Burgheimer Straße in Bertoldsheim dann den Toten mehr oder weniger zufällig gefunden. Wie der Mittelstettener auf das Grundstück gelangte und was er dort wollte, blieb vorerst offen. Möglicherweise hatte er dort einen Schlafplatz gesucht. Ob Alkohol im Spiel war, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, die Ergebnisse entsprechender Blutuntersuchungen stehen noch aus.