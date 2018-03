Unfälle 19-Jähriger bei Motocross-Sturz verletzt Ein Man hat sich bei einem Sturz mit einer Motocross-Maschine schwer verletzt. Er verlor bei einem Sprung die Kontrolle.

Bei einem Unfall wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt. Foto: Carsten Rehder/Symbol

Massing.Ein junger Mann aus Tirol hat sich bei einem Sturz in einer Motocross-Halle in Massing (Landkreis Rottal-Inn) schwer verletzt. Während eines Sprungs habe der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Er stürzte und schlug in die Streckenabsperrung. Schwer verletzt wurde er mit einem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Schon im Januar hat es in Massing einen schweren Unfall gegeben. Damals starb ein 15-Jähriger nach einem Motocross-Unfall.

