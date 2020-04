Anzeige

Kriminalität 19-Jähriger mit einem Kilogramm Marihuana festgenommen Ein Kilogramm Marihuana hat die Polizei bei einem 19-Jährigen im Auto gefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

München.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Ermittler den jungen Mann schon länger als mutmaßlichen Drogendealer im Visier und überwachten ihn. Als er am Montagabend auf der Rückfahrt von einem Rauschgiftgeschäft war, nahmen ihn die Beamten in München fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.