Ermittlungen in Bertoldsheim 19-Jähriger nach Faschingsparty tot gefunden: Polizeisprecher äußert sich im Video

Mail an die Redaktion Michael Graf, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, äußert sich zum aktuellen Ermittlungsstand im Fall des tot in Bertholdsheim gefundenen 19-Jährigen aus Rain. Foto: Vifogra

Rennertshofen, Markt.Der tragische Ausgang eines Vermisstenfalls in Bertoldsheim (Gemeinde Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bewegt die Menschen in der Region. Ein 19-Jähriger aus Rain (Landkreis Donau-Ries) galt nach einer Faschingsparty am Wochenende zunächst als vermisst, am Montag . Michael Graf, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, äußert sich im Video zum aktuellen Ermittlungsstand:

− DK