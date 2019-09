Unfälle 19-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und verletzt sich Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in Raubling (Landkreis Rosenheim) frontal gegen einen Baum geprallt.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeiauto warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Raubling.Er wurde bei dem Unfall in der Nacht zu Donnerstag lebensgefährlich am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile sei der Mann außer Lebensgefahr. Weshalb er in einer Kurve in Richtung Rosenheim von der Straße abkam, war zunächst unklar.