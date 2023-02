Unfall 19-Jähriger starb durch Sturz in Brunnenschacht Der Tod eines 19-Jährigen nach einer Faschingsfeier in Oberbayern ist wohl auf einen Unfall zurückzuführen. Der junge Mann kam nach bisherigen Erkenntnissen durch den Sturz in einen mit Wasser gefüllten Brunnenschacht ums Leben, wie die Polizei am Mittwoch nach der Obduktion des Leichnams mitteilte. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.

Bertoldsheim.Der Mann hatte am Samstag eine Faschingsparty in Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) besucht. Da er danach nicht mehr nach Hause kam, hatten seine Angehörigen aus dem benachbarten schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries) ihn als vermisst gemeldet. Am Montagnachmittag wurde der 19-Jährige tot auf einem Grundstück in Bertoldsheim entdeckt.