Unfälle 19-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeiauto warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Bürgstadt.Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Nähe des unterfränkischen Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) ist ein 19 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann wollte ein anderes Auto überholen und prallte auf der Gegenspur mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß schleuderte sein Auto gegen ein drittes Fahrzeug. Der 19-Jährige starb noch am Unfallort. Die Insassen der anderen Autos wurden bei dem Unfall am frühen Nachmittag leicht verletzt.